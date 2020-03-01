В Барнауле проходят масленичные гулянья

1 Март 2020 2020-03-01T09:11:52+03:00

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Масленицу 2020 отмечают в Барнауле 1 марта. В 12 часов начался праздник на площади у ДК «Трансмаш». В программе: выступления коллективов, конкурсы с призами, игры, хоровод и другие забавы.

Также масленичные гулянья начались в Парке спорта Смертина. Гостей ждут ледяной столб «не как у всех», мастер-классы и приготовление блинов по разным рецептам. Неподалеку - в зоопарке - тоже идет веселье - игры, песни, пляски, перетягивание каната, бой подушками, сообщили в администрации города.

Уже вовсю гремит большой праздник с играми, блинами и подведением итогов конкурса «Боярыня Масленица» в парке «Центральный». А на площади перед домом культуры поселка Центральный идет праздник «Масленица-комоедка». Гостей ждет театрализованная программа, конкурсы на лучшие блины и на самое необычное масленичное чучело, мастер-класс по изготовлению кукол и многое другое.

А в 14 часов праздничные гулянья развернутся на площади Мира с играми, конкурсами, русскими народными забавами.

На всех площадках гости смогут отведать блинчики и увидеть, как сжигают чучела.

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ИСТОЧНИК KP.RU