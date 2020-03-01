Погода на Масленицу 2020 в Барнауле будет теплой

1 Март 2020 2020-03-01T06:40:08+03:00

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1 марта в Барнауле отмечают Масленицу 2020. Гулянья, в частности, пройдут на площадке у ДК Трансмаш на пр. Ленина. С погодой на праздник горожанам повезло - сегодня тепло и без осадков, хотя и пасмурно.

- Температура будет держаться на отметках плюс 1...3 градуса, ветер слабый, юго-восточный, 3-8 метров в секунду. - сообщили алтайские синоптики.

Кстати завтра, 2 марта, будет еще теплее - столбик термометра зафиксируется на отметках +4...+6 градусов.

Что касается погоды на март 2020 в Барнаула в целом, то она предполагается выше нормы. Нормой считается минус 7,3 градуса, а в этом месяце теплее на 1-2 градуса. Волна тепла должна зайти в середине марта. Тогда температура днем достигнет -3 градуса. Не исключены и волны холода. В такие периоды возможны ночные похолодания до - 25 и дневные до -11.

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ИСТОЧНИК KP.RU