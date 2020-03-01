В Барнауле почтили память бойцов легендарной 6-й роты

1 Март 2020 2020-03-01T05:29:49+03:00

Солдаты погибли ровно 20 лет назад в Аргунском ущелье

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29 февраля в Барнауле на Аллее героев прошла акция, посвященная 20-летию подвига 6-ой роты, погибшей в Чечне.

Воины, ветераны, представители войскового казачьего округа, народной дружины «Барнаульская» и волонтеры прошли по Аллее Героев к памятному камню. Шествие замыкала рота Почетного караула, сообщили в горадминистрации. В митинге также приняла участие мать Героя Советского Союза Константина Павлюкова Светлана Павлюкова. Организовал акцию Фонд Героя России Владимира Шаманова «Защитники Отечества».

Присутствующие возложили цветы к мемориальному камню, почтили память погибших солдат минутой молчания. В завершении прозвучал залп.

Солдаты шестой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка погибли 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье в Чечне. Они вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба. Среди погибших был бийчанин Сергей Медведев.

Напомним, что Аллею героев в честь подвига солдат открыли в Барнауле 26 октября 2019 года.

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На участке аллеи от улицы Юрина до улицы Георгия Исакова установлены 84 портрета десантников с описанием их подвига, планшеты с информацией об увековечении памяти роты и гранитный камень со звездой (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU