Жителей барнаульской четырехэтажки заставляют «расчехлять» балконы

29 Февр. 2020 2020-02-29T09:33:53+03:00

Людям говорят, что их дом находится в предаварийном состоянии и срочно требуется стяжка кладки

Изменить размер текста: A A

Управляющая компания заставляет жителей одной из барнаульских четырехэтажек снимать с балконов остекление.

Речь идет о доме на улице Профинтерна. Управляющая компания, решившая проявить заботу о его жителях, потребовала перед утеплением фасада разобрать остекленные балконы, мол так записано в документации. Как сообщает сайт «Вести22», на эти цели предусмотрено около восьми миллионов рублей из Фонда капитального ремонта. Демонтаж, разумеется, за счет владельцев.

- Собственники, конечно, отказываются демонтировать конструкции, на которые они затратили немалые деньги. А потому управляющая компания «АСК Плюс» обратилась в суд, - сообщает источник информации.

Накануне состоялось первое заседание, где представители УК заявили, что дом находится в предаварийном состоянии и ему требуется срочное утепление фасада и стяжка кирпичной кладки.

– Собственники приняли решение, вышли с ходатайством, неоднократно ходили на комиссию в администрацию города, чтобы передвинуть сроки. Но когда, извините, кирпичная кладка падает, это нормально? – говорит Нелли Янченко, представитель управляющей компании.

Ответчики, а ими в этом деле выступают сами жильцы в противовес этого заявляют, что никаких документов о состоянии дома не видели и никакой информации по демонтажу балконов подрядчик не предоставил

Скорее всего эта история разрешится еще не скоро. На 1 апреля назначено очередное заседание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Змеиногорске без воды могут остаться почти 1,5 тыс. домов

На центральном водоводе Змеиногорска произошла авария. Порыв трубы холодного водоснабжения обнаружили в 2,5 км от города, в поле (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU