Жителей барнаульской четырехэтажки заставляют «расчехлять» балконы
Управляющая компания заставляет жителей одной из барнаульских четырехэтажек снимать с балконов остекление.
Речь идет о доме на улице Профинтерна. Управляющая компания, решившая проявить заботу о его жителях, потребовала перед утеплением фасада разобрать остекленные балконы, мол так записано в документации. Как сообщает сайт «Вести22», на эти цели предусмотрено около восьми миллионов рублей из Фонда капитального ремонта. Демонтаж, разумеется, за счет владельцев.
- Собственники, конечно, отказываются демонтировать конструкции, на которые они затратили немалые деньги. А потому управляющая компания «АСК Плюс» обратилась в суд, - сообщает источник информации.
Накануне состоялось первое заседание, где представители УК заявили, что дом находится в предаварийном состоянии и ему требуется срочное утепление фасада и стяжка кирпичной кладки.
– Собственники приняли решение, вышли с ходатайством, неоднократно ходили на комиссию в администрацию города, чтобы передвинуть сроки. Но когда, извините, кирпичная кладка падает, это нормально? – говорит Нелли Янченко, представитель управляющей компании.
Ответчики, а ими в этом деле выступают сами жильцы в противовес этого заявляют, что никаких документов о состоянии дома не видели и никакой информации по демонтажу балконов подрядчик не предоставил
Скорее всего эта история разрешится еще не скоро. На 1 апреля назначено очередное заседание.
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ИСТОЧНИК KP.RU