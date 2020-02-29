Горожанка несколько часов просидела в банке, чтобы снять деньги для мошенников

29 Февр. 2020 2020-02-29T06:58:29+03:00

Жертвы были полностью уверены, что разговаривают с настоящими сотрудниками банка Фото: Анна СЕМИНА

Она перевела незнакомцам больше 300 тысяч рублей

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В Алтайском крае за последнее время участились случаи телефонного мошенничества. Только за последнее время жертвами стали две жительницы Славгорода.

Мошенники действовали по одной рабочей схеме. Они звонили своим жертвам и представлялись сотрудниками службы безопасности банка и говорили, что со счетов кто-то пытается похитить деньги. Чтобы не потерять накопления, требовалось снять их и перевести на другой счет.

Женщины были полностью уверены, что разговаривают с настоящими сотрудниками банка, так как у собеседников была вся личная информация. Так одной их жертв злоумышленники звонили два дня.

- Женщине пришлось даже пробыть несколько часов в отделении банка, чтобы снять 308 тысяч рублей, так как сразу такой суммы в отделении не оказалось, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

После того, как деньги были получены, она сама перевела их на указанный номер сотового телефона. По аналогичной схеме другая жительница Славгорода перевела 175 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

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Раскрываемость таких преступлений пока остается низкой — на уровне 20% (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU