2020-02-29T04:47:24+03:00
Происшествия

Тело 13-летнего подростка найдено на Алтае

Раньше он уходил из дома в неизвестном направлении
Анна СЕМИНА
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Следователи выясняют обстоятельства гибели мальчикаСледователи выясняют обстоятельства гибели мальчикаФото: Анна СЕМИНА
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Следователи Республики Алтай возбудили уголовное дело после гибели 13-летнего подростка. На днях о его пропаже заявили его родственники.

Мальчик пропал 23 февраля. Перед этим он с разрешения матери ночевал у родственников в селе Огневка Усть-Коксинского района.

- Около 16 часов он ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся, - сообщали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

На тот момент было известно, что это уже не первый подобный случай. Раньше мальчик уже уходил из дома на непродолжительное время. В первый день поиски не принесли результата, а вот 26 февраля около 11 часов в лесополосе на территории поселка Березовка Усть-Коксинского района, недалеко от улицы Заречной было найдено тело подростка. В настоящее время устанавливаются обстоятельства его гибели.

Помимо этого следователям предстоит проверить условия жизни несовершеннолетних в семье погибшего ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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