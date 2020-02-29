Тело 13-летнего подростка найдено на Алтае

29 Февр. 2020 2020-02-29T04:47:24+03:00

Раньше он уходил из дома в неизвестном направлении

Изменить размер текста: A A

Следователи Республики Алтай возбудили уголовное дело после гибели 13-летнего подростка. На днях о его пропаже заявили его родственники.

Мальчик пропал 23 февраля. Перед этим он с разрешения матери ночевал у родственников в селе Огневка Усть-Коксинского района.

- Около 16 часов он ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся, - сообщали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

На тот момент было известно, что это уже не первый подобный случай. Раньше мальчик уже уходил из дома на непродолжительное время. В первый день поиски не принесли результата, а вот 26 февраля около 11 часов в лесополосе на территории поселка Березовка Усть-Коксинского района, недалеко от улицы Заречной было найдено тело подростка. В настоящее время устанавливаются обстоятельства его гибели.

Помимо этого следователям предстоит проверить условия жизни несовершеннолетних в семье погибшего ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Отец и сын из Алтайского края превращали несовершеннолетних в проституток

С февраля 2017 по январь 2019 года 31-летний ранее судимый мужчина создал преступную группу с участием своего отца и знакомой (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU