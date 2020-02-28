Водитель и пассажирка погибли в аварии на "Чуйском тракте"

28 Февр. 2020 2020-02-28T16:37:04+03:00

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Смертельная авария произошла на «Чуйском тракте» днем 28 апреля. Двое человек погибли, двое получили травмы.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, около 10:10 на 311-м км автодороги столкнулись ВАЗ-21140 и Mitsubishi Canter.

- Мужчина 1971 года рождения на автомобиле ВАЗ направлялся из Бийска в сторону Барнаула. Водитель не учел дорожные и погодные условия (днем 28 февраля в крае была метель, - прим.ред.), не справился с управлением и столкнулся с иномаркой, которая ехала во встречном направлении, - рассказали в полиции.

За рулем Mitsubishi Canter находился водитель 1974 года рождения. Он и его пассажир (молодой человек 1994 года рождения) получили различные травмы. Пострадавших госпитализировали в больницу Бийска. А вот водитель отечественного авто и его пассажирка 1974 года рождения погибли.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU