В Змеиногорске без воды могут остаться почти 1,5 тыс. домов
На центральном водоводе Змеиногорска произошла авария. Порыв трубы холодного водоснабжения обнаружили в 2,5 км от города, в поле.
Как сообщили в правительстве региона, если водоснабжение прекратится, то без воды останутся 19 многоквартирных домов, 1346 частных (в целом них проживает почти 4,5 тысяч человек), а также школы и детсады.
Сейчас вода пока есть - она поступает с двух емкостей 100 и 500 кубических метров, также имеются 12 скважин. Но жителям порекомендовали запастись водой.
Коммунальные службы с техникой выехали к месту аварии. Ее последствия планируют устранить в течение предстоящей ночи. Отмечается, что ситуацию осложняют сильная метель и перекрытые из-за непогоды участки трасс.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В -25 в Барнауле без тепла и горячей воды остались 26 домов и детсады
- Утро началось с того, что за окном мороз, а в доме нет ни отопления, ни горячей воды. Одно и то же каждый год! - возмутилась жительница Барнаула Анна Попова (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU