В Змеиногорске без воды могут остаться почти 1,5 тыс. домов

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:27:05+03:00

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На центральном водоводе Змеиногорска произошла авария. Порыв трубы холодного водоснабжения обнаружили в 2,5 км от города, в поле.

Как сообщили в правительстве региона, если водоснабжение прекратится, то без воды останутся 19 многоквартирных домов, 1346 частных (в целом них проживает почти 4,5 тысяч человек), а также школы и детсады.

Сейчас вода пока есть - она поступает с двух емкостей 100 и 500 кубических метров, также имеются 12 скважин. Но жителям порекомендовали запастись водой.

Коммунальные службы с техникой выехали к месту аварии. Ее последствия планируют устранить в течение предстоящей ночи. Отмечается, что ситуацию осложняют сильная метель и перекрытые из-за непогоды участки трасс.

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ИСТОЧНИК KP.RU