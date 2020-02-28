2020-02-28T12:07:08+03:00
Общество

Аварию на улице Славгородской устранили

Из-за повреждения без воды сидели жители 110 частных домов
Анна СЕМИНА
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Устранение повреждения на улице МалаховаУстранение повреждения на улице МалаховаФото: пресс-службы администрации Барнаула
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Сотрудники компании «Росводоканал Барнаул» устранили аварию на водопроводе диаметром 250 мм в районе улицы Славгородской. Она произошла в четверг, 27 февраля.

Напомним, тогда из-за повреждения от водоснабжения оказались отключены 110 частных домов, а также Алтайская академия гостеприимства (улица Юрина, 170). Для жителей организовали подвоз.

На ликвидации порыва были задействованы три бригады, которые занимались устранением в круглосуточном режиме. Также привлекли дорожную и строительную технику. На данный момент авария полностью ликвидирована.

- В данный момент проводятся земляные работы по обратной засыпке грунта, - добавляют в пресс-службе водоканала.

Отметим, за вчерашний день в Барнауле произошло сразу два порыва на водопроводе. Первая – на улице Малахова, 116. Без воды остались два многоэтажных дома. Ликвидировать последствия удалось к концу дня.

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Авария произошла на улице Малахова, 116. В результате порыва водопровода диаметром 300 миллиметров (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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