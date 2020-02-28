В Алтайском крае средняя зарплата за год выросла на 9,5%

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:15:03+03:00

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По итогам за 2019 год в Алтайском крае средняя заработная плата выросла на 9,5%. Эти данные опубликовал Алтайкрайстат.

Так средний размер зарплаты в регионе по итоговым подсчетам за 2019 год составил 27 956 рублей. Но размер реальной зарплаты при этом в статистике Алтайкрайстата не указан.

В конце 2019 года доходы жителей Алтайского края стали выше на 33,1%, в сравнении с ноябрем. Это связывают с ежегодными и квартальными премиями, а также с «13-ой-зарплатой», которая в некоторых организациях до сих пор выплачивается.

Если верить официальной статистике, то больше всех в регионе зарабатывают работники трубопроводного транспорта – это 63 603 рубля, железнодорожники, которые занимаются грузовыми перевозками – у них зарплата 51 880 рублей, финансисты и страховщики - 48 269 рублей. Плюс ко всему за прошедший год заработные платы выросли у строителей, сотрудников общепита и гостиничного бизнеса.

Стоит отметить, что Алтайский край является единственным регионом в Сибири, в котором средняя зарплата не доходит до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU