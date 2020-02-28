2020-02-28T10:48:05+03:00
Общество

В Минздраве прокомментировали ситуацию с бийскими медиками

В ближайшие два года в больницы должны трудоустроить 68 молодых специалистов
Юлия ЕВГРАФОВА
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БольницаБольницаФото: Олег УКЛАДОВ
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Ситуацию с медработниками в Бийске прокомментировали в региональном Минздраве. В ведомстве сообщили, что в 2020 и 2021 годах в бийские больницы трудоустроят 68 молодых специалистов. Но при этом вопрос дефицита кадров в медучреждениях остается актуальным.

Как пояснили в пресс-службе регионального Минздрава, в учебных заведениях каждый год выделяются целевые места. Например, в АГМУ с 1 по 6 курс на целевом обучении находится больше 100 студентов, которые в будущем должны будут трудоустроиться в больницы Бийска. А по программе ординатуры в медуниверситете обучается (целевые места) еще 20 узких специалистов.

- С 2019 года с целью привлечения и закрепления медицинских работников в медицинских организациях Бийска, действуют две муниципальные программы. В рамках муниципальной программы «Создание условий для оказания высококвалифицированной экстренной и неотложной медицинской помощи населению города Бийска» на 2019–2023 годы» вновь трудоустроенным хирургам, анестезиологам-реаниматологам, неонатологам, акушер-гинекологам, травматологам предоставляется служебное жилье и социальная помощь в размере 1,5 млн рублей. В первый год специалист получит выплату в размере 400 тысяч рублей, во второй и третий годы – по 300 тысяч рублей, в четвертый и пятый годы – по 250 тысяч рублей, - пояснили в ведомстве.

А в рамках второй программы медработники получать жилье и однократную выплату - 250 тысяч рублей.

Сейчас в Бийске укомплектованность врачами в больницах составляет чуть больше 84%, средними медработниками – 90,6%. Уже в этом году в больницы города придут работать 29 молодых врачей, а в 2021 году еще 39.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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