Памятник архитектуры в Бийске стал пристанищем бомжей

28 Февр. 2020 2020-02-28T09:50:50+03:00

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Один из самых красивых памятников архитектуры Бийска – кирпичный особняк Кричевцева. Его шпили, башенки, ажурный декор издалека притягивают взгляды всех проходящих. Впрочем, вблизи этого здания восторг пропадает, от былого великолепия не осталось и следа – кровля с крыши наполовину разрушена, окна заколочены, внутри мусор, обвалившиеся балки, сообщает «Бийский рабочий».

Усадьба Василия Андреевича Кричевцева, бийского мещанина, была построена в 1889 году, как жилой дом на перекрестке улиц Рабочей и Короткой. Потрясающий декор внешней части дома и прекрасное оформление интерьера оценивались в 1911-1912 годах в 6000 рублей. После смерти хозяина в здании неоднократно делались перепланировки, там находились учреждения, чья деятельность была связана с лесозаготовками. Аптеки, торговая техника, стоматология – особняк видел многое, но со временем изнашивался.

Еще в 2007 году усадьбе требовался ремонт, арендодатели предоставили смету «Бийскому центру развития народных промыслов», надеясь, что ни проведут ремонтные работы в счет безвозмездной аренды. В 2011 году стало понятно, что общественники платят только коммуналку, а за ремонт браться не планируют. В связи с этим отношения с бийской организацией прекратились.

Усадьба Кричевцева в плачевном состоянииФото: газеты «Бийский рабочий»

На 2 года здание опечатали, забили окна. В 2013 году оно снова нашло «жильцов», ими стали Алтайская краевая общественная организация «Региональный центр казачьей культуры «Шаповалов приказ». Они обязались отремонтировать исторический памятник, но сумма была для них неподъемной. 3 года спустя особняк лишился и этих хозяев. Выделили деньги на его консервацию, и сейчас особняк находится в плачевном состоянии.

- На мой взгляд, лучше, если бы здание принадлежало тем же общественным организациям, которые были готовы браться за него, - говорит Ольга Хессина, общественница, директор центра народной культуры «Миролад». – Они хотя бы оплачивали коммунальные услуги. Во всяком случае, там находились бы люди. Это лучше, чем сейчас, когда здание стоит пустым в таком плачевном состоянии. Нельзя оставлять здание разграбленным. Конечно, проще всего заколотить окна. Нет здания, нет проблем.

Сейчас туда может зайти кто угодно – особняк стал пристанищем бомжей и наркоманов. Надзора за особняком нет. Становится очевидно, что Бийск может потерять один из памятников архитектуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU