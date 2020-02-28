2020-02-28T08:48:06+03:00
Политика

Глава Санниково захотел уйти в отставку

Его решение рассмотрят на внеочередной сессии депутатов
Юлия ЕВГРАФОВА
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Владимир Молофеев (слева)Владимир Молофеев (слева)Фото: Олег УКЛАДОВ
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По официальной информации 61-летний Владимир Молофеев принял такое решение из-за состояния здоровья. Исполняющим обязанности главы, скорее всего, вскоре назначат Елену Ефременко.

Так Владимир Молофеев является депутатом Первомайского районного Собрания депутатов уже 18 лет. Причиной его решения уйти в отставку стало состояние здоровья, сообщают в Правительстве края.

На внеочередной сессии депутатов Санниковского сельсовета теперь рассмотрят решение об отставке Владимира Молофеева. Она запланирована на 5 марта. На этой же сессии будет назначен исполняющий обязанности главы. Скорее всего эту должность займет единственный заместитель Молофеева - Елена Ефременко.

- Сложение полномочий Владимира Молофеева как депутата Первомайского районного Собрания депутатов, произойдёт уже на районной сессии, - уточняют в Правительстве края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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