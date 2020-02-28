Барнаульский активист выйдет на митинг против замены лекарств детям-диабетикам

28 Февр. 2020 2020-02-28T08:56:32+03:00

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Барнаульский активист Вадим Жигульский встанет во главе митинга против замены оригинальных препаратов инсулина на биосимиляры для диабетиков. Он пройдет 2 марта около здания министерства здравоохранения Алтайского края.

Как ранее сообщала «Комсомолка», с января 2020 года родители детей, больных сахарным диабетом, столкнулись с отсутствием инсулинов по льготе. Вместо импортных «Хумалога» и «Лантуса» стали выдавать новоиспеченные российские биосимиляры «Ринлиз» и «Ринглар». По мнению Жигульского (у которого ребенок страдает диабетом) и других родителей, биосимиляры некачественные и могут плохо повлиять на здоровье пациентов.

«Политсибру» пишет, что после митинга Виктору Томенко отправят письмо, в котором родители детей-диабетиков попросят о возможности получать импортный инсулин. Активист, в частности, предлагает закупить оригинальные препараты инсулина на региональные деньги по торговому наименованию для применения у детей.

«Этот способ не противоречит антимонопольному законодательству. Аналогичная ситуация уже рассматривалась в Верховном Суде. Кроме того, во многих регионах детям закуплены оригинальные препараты. Просим сохранить их и для детей Алтайского края», - объяснил Жигульский.

Также активисту важно добиться увольнения/понижения Елены Ершовой, так как она, по его мнению, не справляется с обязанностями начальника отдела организации медицинской помощи детскому населению и родовспоможения в крае.

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С середины января 2020 года родители детей, больных сахарным диабетом, столкнулись с отсутствием нужных инсулинов по льготе. Вместо импортных «Хумалога» и «Лантуса» стали выдавать новоиспеченные российские биосимиляры «Ринлиз» и «Ринглар». Люди уверены, что замена препарата без клинической необходимости может плохо повлиять на здоровье несовершеннолетних пациентов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU