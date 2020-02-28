Автобус с полусотней пассажиров слетел в кювет

28 Февр. 2020 2020-02-28T07:57:58+03:00

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Из-за потепления в Алтайском крае снегопады сменились дождями, это привело к трудной дорожной обстановке и авариям. В одну из них попал пассажирский автобус.

ДТП зарегистрировано на территории Немецкого национального района, где в ночь на 27 февраля прошел дождь, а к утру на трассе образовался гололед.

- На трассе Славгород-Хабары, между селами Кусак и Гальбштадт, съехал с дороги автобус Новосибирск-Михайловское. Никто из пассажиров не пострадал, и после непродолжительной стоянки автобус продолжил путь, - сообщает сайт издания «Новое время».

А вот тем пассажирам, которые находились в автобусе, выполняющим рейс Павлодар-Новосибирск, повезло чуть меньше. В четыре утра недалеко от села Гальбштадт водитель не удержал автобус на трассе и слетел в кювет. На место ДТП пришлось вызывать спасате6лей и привлекать тяжелую технику дорожников, чтобы вытащить махину из сугроба.

На время спасательной операции всех пассажиров, а это 51 человек (граждане Киргизии и Казахстана) эвакуировали и доставили в село Гальбштадт. Медицинская помощь никому из них не потребовалась.

По данным источника, автобус удалось вытащить на трассу только к 9 утра.

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ИСТОЧНИК KP.RU