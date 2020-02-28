Алтайские эсеры озвучили партийные предложения по поправкам в Конституцию

28 Февр. 2020 2020-02-28T07:32:00+03:00

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26 февраля в Барнауле состоялась пресс-конференция, посвященная поправкам в Конституцию России. Своими предложениями поделились представители алтайского отделения «Справедливой России».

Напомним, 15 января Президент России Владимир Путин в своем ежегодном обращении к Федеральному Собранию проанонсировал существенные изменения в Конституцию. Предположительно Всероссийское голосование по поправкам в главный документ страны проведут в апреле. «Справедливая Россия» рассказала о своих поправках в главный закон страны в рамках всероссийской информационной акции.

- Очень серьезные события на наш взгляд сейчас происходят в стране. Не случайно всё Правительство ушло в отставку, оно было не в состоянии выполнить и справиться с теми задачами, которые поставил президент. А это построение социального государства, уменьшение и ликвидация разрыва между богатыми и бедными. Возможность изменения главного закона страны - это реальный шанс исправить ошибки прошлого Правительства, - говорит депутат Госдумы РФ, лидер региональной партии «Справедливая Россия» Александр Терентьев.

По мнению политика, сейчас Россия находится у исторической черты. Поправки в Конституцию помогут чётче сформулировать правила, по которым будет жить власть. Благодаря этому страна должна заработать как единый организм и тогда жить в ней станет лучше.

Справедливороссы требуют отмены закона о пенсионном возрасте и возврата к прежнему порогу - чтобы женщины снова выходили на пенсию с 55 лет, а мужчины с 60. Также партия «СР» предлагает внести поправки, касающиеся индексации пенсии согласно официальной инфляции не только у неработающих пенсионеров, но и у тех, кто продолжает работать. В числе предложений «эсеров» и приравнивание минимального размера зарплаты к прожиточному минимуму.

Также депутаты от партии «Справедливая Россия» выступают за то, чтобы Центральный банк подчинялся госорганам России. Они хотят, чтобы он не только отслеживал устойчивость рубля, но и отвечал за экономический рост в стране, за занятость населения. Это две связанные вещи, которые являются основой экономической политики.

- Мы, и это не какая-то фигура речи, самая профессиональная фракция. Будь это фракция СР на уровне Госдумы или на уровне АКЗС. По количеству, а самое главное по качеству тех законодательных инициатив, которые мы формулируем и вносим, мы находимся на первом месте. Все, что делает «Справедливая Россия» рано или поздно сбывается. Существуют инициативы, которые выдвигаются нашими старшими товарищами, а потом находят свою реализацию на уровне регионов, - подытожил руководитель фракции «Справедливая Россия» в АКЗС Александр Молотов.

ИСТОЧНИК KP.RU