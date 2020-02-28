2020-02-28T07:32:06+03:00
Общество

В соцсети «слили» расписание рейдов военкомата в Барнауле

Их будет минимум шесть в марте
Юлия ЕВГРАФОВА
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Медкомиссия перед армиейМедкомиссия перед армиейФото: Олег УКЛАДОВ
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В один из барнаульских пабликов «слили» информацию о рейдах, которые полиция и военкомат вскоре собираются провести в краевой столице. Этот список появился в группе «Подслушано Барнаул».

Фото: скриншот из группы "Подслушано в Барнауле"

Фото: скриншот из группы "Подслушано в Барнауле"

Пост в социальных сетях выложили 27 февраля поздно вечером. Если верить опубликованному документу, то в марте военкомат должен провести минимум шесть рейдов. Они пройдут в Октябрьском, Железнодорожном и Центральном районах города 3, 10, 12, 19, 24 и 26 марта. Посещать всех уклонистов будут в то время, когда они, скорее всего, ещё спят. А это с 6-30 до 10 часов.

В комментариях эта тема вызвала у жителей краевой столицы бурю эмоций. Одни высмеивали тех, кто хочет откосить от армии. Другие поддерживали, мол, можно понять таких парней. Также были и такие комментаторы, которые считают, что подобные облавы сейчас потеряли всякий смысл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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