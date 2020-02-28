2020-02-28T07:30:00+03:00
Происшествия

Горожанин пытался сжечь дом с людьми

Ему грозит до пяти лет тюрьмы
Анна СЕМИНА
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Мужчина облил стену дома горючим и поджегМужчина облил стену дома горючим и поджегФото: Анна СЕМИНА
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Полицейские Новоалтайска задержали 52-летнего местного жителя, которого подозревают в попытке сжечь дом с людьми.

По предварительной информации в ночь на 23 февраля мужчина пришел домой к своему знакомому, где в гостях была его жена.

- Открывать дверь незваному гостю хозяин не стал. Тогда мужчина облил бензином часть стены деревянного дома, поджег ее и ушел, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Люди, которые в тот момент находились в доме, вызвали спасателей и полицейских. К счастью, пожарные прибыли вовремя и успели потушить разгоравшийся огонь. Стражи правопорядка задержали злоумышленника. Отрицать свою вину он не стал. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

По факту попытки умышленного повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Уже известно, что ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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