На шоссе Ленточный Бор в Барнауле утром скопилась нехарактерная пробка

28 Февр. 2020 2020-02-28T07:26:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Нехарактерно плотный для утра трафик наблюдался на шоссе Ленточный Бор в Барнауле при движении в центр. Загруженность магистрали составила 2 балла, что на 2 балла выше обычного, сообщает сервис Яндекс.Пробки.

В целом загруженность дорог утром в городе была 7 баллов. Это на 1 балл больше, чем обычно. Скорее всего, дорожная ситуация немного осложнилась из-за снегопада.

Самыми «пробочными» дорогами утром, по традиции, стали Змеиногорский тр. и пр. Красноармейский при движении в центр (4 балла), пр. Ленина в центр (6 баллов) и из центра (4 балла), а также ул. Кутузова, Загородная к ул. Челюскинцев (5 баллов).

Самые крупные пробки утром, в частности, наблюдались на ул. Кутузова от шоссе Ленточный Бор до Ангарского проезда. Длина пробки составила 2,1 км. Она продержалась 1 час 40 минут. На Змеиногорском тракте от улицы Вешней до остановки «Лыжная база «Динамо» затор длиной 1,7 км стоял 50 минут.

Сейчас загруженность барнаульских дорог оценивается в 4 балла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алтайском крае частично закрыли проезд в сторону соседних регионов из-за плохой погоды

С 8 часов 28 февраля в Алтайском крае закрыли пять трасс в связи с неблагоприятными погодными условиями. Движение запрещено для всех видов транспорта по следующим автодорогам (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU