2020-02-28T07:26:31+03:00
Общество

На шоссе Ленточный Бор в Барнауле утром скопилась нехарактерная пробка

Загруженность магистрали составила 2 балла
САПОЖКОВА Александра
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Яндекс. ПробкиЯндекс. Пробки
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Нехарактерно плотный для утра трафик наблюдался на шоссе Ленточный Бор в Барнауле при движении в центр. Загруженность магистрали составила 2 балла, что на 2 балла выше обычного, сообщает сервис Яндекс.Пробки.

В целом загруженность дорог утром в городе была 7 баллов. Это на 1 балл больше, чем обычно. Скорее всего, дорожная ситуация немного осложнилась из-за снегопада.

Самыми «пробочными» дорогами утром, по традиции, стали Змеиногорский тр. и пр. Красноармейский при движении в центр (4 балла), пр. Ленина в центр (6 баллов) и из центра (4 балла), а также ул. Кутузова, Загородная к ул. Челюскинцев (5 баллов).

Самые крупные пробки утром, в частности, наблюдались на ул. Кутузова от шоссе Ленточный Бор до Ангарского проезда. Длина пробки составила 2,1 км. Она продержалась 1 час 40 минут. На Змеиногорском тракте от улицы Вешней до остановки «Лыжная база «Динамо» затор длиной 1,7 км стоял 50 минут.

Сейчас загруженность барнаульских дорог оценивается в 4 балла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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