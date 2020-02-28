2020-02-28T05:45:21+03:00
Авто

В Алтайском крае частично закрыли проезд в сторону соседних регионов из-за плохой погоды

Ограничено движение на пяти трассах
Анастасия Корягина
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Дорога между Бийском и Целинным. Фото: Елена ЗоткинаДорога между Бийском и Целинным. Фото: Елена ЗоткинаФото: интернет-сообщества Barnaul 22
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С 8 часов 28 февраля в Алтайском крае закрыли пять трасс в связи с неблагоприятными погодными условиями. Движение запрещено для всех видов транспорта по следующим автодорогам:

- К-03 («Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области») от Змеиногорка до Рубцовска;

- К-18 («Алейск Чарышское») от села Новокалманка до села Маралиха;

- К-13 («Алейск-Петропавловское-Смоленское») от Алейска до Усть-Чарышской Пристани.

Закрыто движение для грузовых автомобилей и автобусов по трассам:

- К-05 («Бийск-Мартыново-Ельцовка-граница Кемеровской области») от Бийска до Целинного;

- К-11 («Бийск-Карабинка-граница Республики Алтай») на всем протяжении.

28 февраля в Алтайском крае будет облачно с прояснениями. Будет идти снег, местами мокрый, метели. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы до 18-23 м/с. Температура днем -2…+3. На дорогах временами сильная гололедица.

Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по региональным трассам можно у дежурного «Алтайавтодора» по телефонам: +7 (3852) 50-75-12, 36-31-69, 8-800-222-3169.

По поводу федеральных дорог нужно звонить в Упрдор «Алтай»: 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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