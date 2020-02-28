Скандальную барнаульскую кофейню снова требуют снести
Кофейню на месте «барнаульского разлома» на ул. Партиизанской, 60 снова хотят снести. Документ со списком зданий, подлежащих сносу, появился на сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию города.
Сооружение числится как самовольная постройка. Впервые требование о сносе здания мэрия предъявила еще в апреле 2019 года, когда кофейня не была достроена. Однако в суде администрация Барнаула проиграла дело. По результатам экспертизы, которую проводил Алтайский центр оценки, строение было признано некапитальным, как и утверждали владельцы заведения.
По данным Госинспекции Алтайского края, собственник участка уже была привлечена к ответственности, так как не получала разрешения на строительство объекта. При этом собственником помещения кофейни указан другой человек, Григорий Аболымов — вероятно, сын одного из инициаторов строительства «барнаульского разлома». На данный момент все коммуникации в кофейне есть, заведение работает.
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ИСТОЧНИК KP.RU