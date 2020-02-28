Скандальную барнаульскую кофейню снова требуют снести

28 Февр. 2020 2020-02-28T05:21:42+03:00

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Кофейню на месте «барнаульского разлома» на ул. Партиизанской, 60 снова хотят снести. Документ со списком зданий, подлежащих сносу, появился на сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию города.

Сооружение числится как самовольная постройка. Впервые требование о сносе здания мэрия предъявила еще в апреле 2019 года, когда кофейня не была достроена. Однако в суде администрация Барнаула проиграла дело. По результатам экспертизы, которую проводил Алтайский центр оценки, строение было признано некапитальным, как и утверждали владельцы заведения.

По данным Госинспекции Алтайского края, собственник участка уже была привлечена к ответственности, так как не получала разрешения на строительство объекта. При этом собственником помещения кофейни указан другой человек, Григорий Аболымов — вероятно, сын одного из инициаторов строительства «барнаульского разлома». На данный момент все коммуникации в кофейне есть, заведение работает.

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ИСТОЧНИК KP.RU