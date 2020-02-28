Алтайские полицейские попали под следствие из-за смерти свидетеля по делу о пропавших подростках

28 Февр. 2020 2020-02-28T04:40:15+03:00

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СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по факту халатности полицейских, в отделении которых покончил с собой житель села Токарево. Мужчина был свидетелем по делу о бесследно пропавших подростках, которые накануне были у него в гостях. Речь идет о 18-летней Оксане Руденко и 15-летнем Дмитрии Думчеве.

Напомним, свидетеля, 48-летнего председателя местного садоводства, доставили в отдел. Он отлучился в туалет, где свел счеты с жизнью. В ГУ МВД России по Алтайскому краю подтвердили факт возбуждения уголовного дела и заявили, что главк активно сотрудничает со следкомом.

Полиция ведет и внутреннюю проверку инцидента. При этом подростков ежедневно разыскивают порядка 60 полицейских, однако результатов пока нет. Следком склоняется к тому, что детей убили, а их тела спрятали. По факту исчезновения подростков СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по ст. 105 УК РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU