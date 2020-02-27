2020-02-27T19:15:49+03:00
Происшествия

Больше сотни домов отключили от водоснабжения в Барнауле

По предварительным данным, повреждение устранят к утру 28 февраля
Анна СЕМИНА
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110 домов и Академия гостеприимства остались без воды110 домов и Академия гостеприимства остались без водыФото: Анна СЕМИНА
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В четверг, 27 февраля, в Барнауле произошло еще одно повреждение водопровода. Из-за аварии в зону отключения попали больше сотни жилых домов.

Как сообщают в пресс-службе барнаульского водоканала, повреждение зафиксировано в районе улицы Славгородской, 2.

- На время производства работ ограничено водоснабжение в домах по адресам: улица Славгородская, 1-30, улица Бородкина 1-29, улица Бийская 1-29, улица Катуньская 1-30, а также улица Юрина 170 (Алтайская академия гостеприимства), - уточняют в компании.

В общей сложности под отключение попали 110 частных домов. В данный момент проводится расчистка подъездных путей для техники. Организован подвоз воды для населения. По предварительным прогнозам, устранить повреждение удастся только к утру пятницы, 28 февраля.

Телефон диспетчерской службы барнаульского водоканала 28-22-00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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