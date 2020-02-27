Горожанин убил соседа из-за его желания переписать недвижимость

27 Февр. 2020 2020-02-27T16:18:10+03:00

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52-летний житель Новоалтайска обвиняется в убийстве своего соседа из-за разных взглядов на вопросы недвижимости.

Криминальная драма разыгралась в конце ноября прошлого года. В тот день обвиняемый заглянул в гости к своему соседу. Вместе они немного выпили и во время общения хозяин сообщил, что хочет переписать недвижимость на свою сожительницу.

- Приятель стал переубеждать его не делать необдуманных поступков. Между мужчинами возникла ссора, переросшая в драку. Гость взял топорик для разделки мяса и несколько раз ударил им соседа. От полученных травм потерпевший скончался, а обвиняемый скрылся с места происшествия, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Наконец-то расследование завершено. Обвиняемый свою вину признает полностью. В ближайшее время состоится суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU