2020-02-27T16:18:10+03:00
Происшествия

Горожанин убил соседа из-за его желания переписать недвижимость

Мужчина забил его топориком для разделки мяса
Анна СЕМИНА
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Погибший хотел переписать квартиру на свою сожительницуПогибший хотел переписать квартиру на свою сожительницуФото: Анна СЕМИНА
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52-летний житель Новоалтайска обвиняется в убийстве своего соседа из-за разных взглядов на вопросы недвижимости.

Криминальная драма разыгралась в конце ноября прошлого года. В тот день обвиняемый заглянул в гости к своему соседу. Вместе они немного выпили и во время общения хозяин сообщил, что хочет переписать недвижимость на свою сожительницу.

- Приятель стал переубеждать его не делать необдуманных поступков. Между мужчинами возникла ссора, переросшая в драку. Гость взял топорик для разделки мяса и несколько раз ударил им соседа. От полученных травм потерпевший скончался, а обвиняемый скрылся с места происшествия, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Наконец-то расследование завершено. Обвиняемый свою вину признает полностью. В ближайшее время состоится суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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