Двух алкоголиков осудили за убийство 77-летней бабушки из-за денег

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:24:03+03:00

Парни не менее 15 раз ударили пенсионерку ножом Фото: Анна СЕМИНА

Это была родственница одного из преступников

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Алтайский краевой суд вынесен приговор в отношении двух молодых людей, которые по пьяни убили 77-летнюю пенсионерку.

Трагедия разыгралась год назад в Красногорском районе. В ночь на 23 февраля двое молодых людей решили продолжить «банкет», но деньги на тот момент закончились. Тогда они договорились залезть в дом бабушки одного из них.

- Они нанесли ей множественные удары металлическим совком по голове, причинив черепно-мозговую травму, а также не менее 15 ударов ножом в грудь. Потерпевшая скончалась от полученных повреждений, - сообщают в пресс-службе прокуратуры края.

Вынести из дома погибшей они смогли всего шесть тысяч рублей. Деньги убийцы пустили на алкоголь.

Суд признал молодых людей виновными в разбойном нападении и умышленном убийстве. Им дали 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на два года.

Пока они еще могут обжаловать приговор.

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ИСТОЧНИК KP.RU