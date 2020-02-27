2020-02-27T13:24:03+03:00
Происшествия

Двух алкоголиков осудили за убийство 77-летней бабушки из-за денег

Это была родственница одного из преступников
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Парни не менее 15 раз ударили пенсионерку ножомПарни не менее 15 раз ударили пенсионерку ножомФото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

Алтайский краевой суд вынесен приговор в отношении двух молодых людей, которые по пьяни убили 77-летнюю пенсионерку.

Трагедия разыгралась год назад в Красногорском районе. В ночь на 23 февраля двое молодых людей решили продолжить «банкет», но деньги на тот момент закончились. Тогда они договорились залезть в дом бабушки одного из них.

- Они нанесли ей множественные удары металлическим совком по голове, причинив черепно-мозговую травму, а также не менее 15 ударов ножом в грудь. Потерпевшая скончалась от полученных повреждений, - сообщают в пресс-службе прокуратуры края.

Вынести из дома погибшей они смогли всего шесть тысяч рублей. Деньги убийцы пустили на алкоголь.

Суд признал молодых людей виновными в разбойном нападении и умышленном убийстве. Им дали 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на два года.

Пока они еще могут обжаловать приговор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Барнауле несколько пьяных мужчин напали на полицейских

Когда в Барнауле полицейские приехали по одному из вызовов на них напали четыре человека, у одного из них был нож (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двух алкоголиков осудили за убийство 77-летней бабушки из-за денег
Полицейский открыл ответный огонь после выстрела из ружья
Штрафы за сосульки и парковку на детских площадках ввели в Алтайском крае
На Алтай-Коксе прошло заседание Союза промышленников региона
Силовики нагрянули с обысками в районную больницу
Машины ушли под воду из-за порыва на водопроводе
Депутатов Андрея Волкова и Ирину Теплову лишили мандатов
Дополнительную полосу построят на Чуйском тракте
На Алтае проведут финал олимпиады Московского техуниверситета имени Баумана
Барнаульская писательница детских сказок провела урок-спектакль для кадетов
Бегунья Полина Миллер стала серебряным призером чемпионата России
«Ростелеком» организовал скоростной интернет в частном секторе Славгорода и Ярового
Мужчина забил палкой свою знакомую и закопал тело в гараже
Почти 12 тысяч преступлений зарегистрировали в Барнауле в 2019 году