Полицейский открыл ответный огонь после выстрела из ружья
В Алтайском крае проводится проверка по факту применения полицейским табельного оружия.
Как сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по региону, ЧП произошло в Бийске. Участковые выехали на проверку причастности 53-летнего местного жителя к правонарушению.
- Во время разбирательства злоумышленник начал проявлять агрессию. Он дважды выстрелил из незарегистрированного охотничьего ружья в сторону стражей порядка, - поясняют в ведомстве.
Сотрудник полиции согласно действующим инструкциям сначала предупредил мужчину о том, что будет применять табельное оружие, и сначала выстрелил вверх, на что его оппонент никак не отреагировал. Участковый выстрелил в дебошира и ранил его в живот. После этого его удалось задержать и доставить в Городскую больницу №2 для оказания помощи.
На данный момент известно, что мужчина находился под действием алкоголя. Установлено, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.
После завершения проверки по факту применения полицейским табельного оружия будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
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ИСТОЧНИК KP.RU