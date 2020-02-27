2020-02-27T13:08:35+03:00
Происшествия

Полицейский открыл ответный огонь после выстрела из ружья

Он ранил мужчину в живот
Анна СЕМИНА
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Сначала полицейский выстрелил вверх, а затем в дебошираСначала полицейский выстрелил вверх, а затем в дебошираФото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае проводится проверка по факту применения полицейским табельного оружия.

Как сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по региону, ЧП произошло в Бийске. Участковые выехали на проверку причастности 53-летнего местного жителя к правонарушению.

- Во время разбирательства злоумышленник начал проявлять агрессию. Он дважды выстрелил из незарегистрированного охотничьего ружья в сторону стражей порядка, - поясняют в ведомстве.

Сотрудник полиции согласно действующим инструкциям сначала предупредил мужчину о том, что будет применять табельное оружие, и сначала выстрелил вверх, на что его оппонент никак не отреагировал. Участковый выстрелил в дебошира и ранил его в живот. После этого его удалось задержать и доставить в Городскую больницу №2 для оказания помощи.

На данный момент известно, что мужчина находился под действием алкоголя. Установлено, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

После завершения проверки по факту применения полицейским табельного оружия будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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