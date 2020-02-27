Водителей призывают к осторожности на дороге
Госавтоинспекция Барнаула обращается к водителям с призывом быть предельно осторожными на дорогах – погодные условия ухудшаются.
Синоптики передают осадки в виде снега, порывистый ветер, метель и гололед.
- Водителям необходимо воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами. В непогоду нужно обязательно включать фары и противотуманные фонари, при недостаточной видимости снижать скорость до минимума, - отмечают в ГИБДД.
Особенно внимательными следует быть тем, кто совсем недавно за рулем и еще не имеет достаточного для реагирования в экстренных ситуациях опыта. В идеале стоит отказаться от поездок на личных авто и пересесть на общественный транспорт. Также желательно не выезжать за пределы населенных пунктов без острой на то необходимости.
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ИСТОЧНИК KP.RU