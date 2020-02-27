2020-02-27T17:01:43+03:00
Общество

Водителей призывают к осторожности на дороге

В идеале стоит отказаться от поездок на своих автомобилях
Анна СЕМИНА
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ГИБДД также призывает не покидать населенных пунктовГИБДД также призывает не покидать населенных пунктовФото: Анна СЕМИНА
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Госавтоинспекция Барнаула обращается к водителям с призывом быть предельно осторожными на дорогах – погодные условия ухудшаются.

Синоптики передают осадки в виде снега, порывистый ветер, метель и гололед.

- Водителям необходимо воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами. В непогоду нужно обязательно включать фары и противотуманные фонари, при недостаточной видимости снижать скорость до минимума, - отмечают в ГИБДД.

Особенно внимательными следует быть тем, кто совсем недавно за рулем и еще не имеет достаточного для реагирования в экстренных ситуациях опыта. В идеале стоит отказаться от поездок на личных авто и пересесть на общественный транспорт. Также желательно не выезжать за пределы населенных пунктов без острой на то необходимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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