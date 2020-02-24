«Это любовь»: барнаульцы в ссоре выкинули с балкона компьютер и балконную дверь
Любовь – война. И хорошо, что битва барнаульцев не стоила никому головы. Сегодня, 24 февраля, в краевой столице заметили следующую картину: с балкона многоэтажки на улице Юрина «вылетело» полквартиры.
О необычном происшествии рассказали очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».
- По адресу Юрина, 114 парень с девушкой выясняли отношения. С балкона летели монитор, системный блок, гладильная доска, балконная дверь, горшки. В пять часов соседи вызвали полицию, которая приехала только к восьми, - написал автор сообщения.
Как говорится, и смех, и грех. В комментариях барнаульцы отнеслись к ситуации с юмором. Но страшно представить, что, например, балконная дверь могла бы свалиться кому-нибудь на голову. Теперь всем жутко интересно, что же могло спровоцировать такую ссору.
- Он, наверно, слишком много играл в танки, - пишет Наталья Иванова.
- Раздел имущества произошёл без брачного договора, - считает Лариса Горгуль.
- Это любовь, - говорит Иван Ивко.
- Видимо, подарок в виде носок и пены для бритья не понравились, - предположила Евгения Панина.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ссора пьяных женщин едва не закончилась убийством
Одна пыталась задушить другую ремешком от сумочки (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU