2020-02-24T11:37:47+03:00
Происшествия

«Это любовь»: барнаульцы в ссоре выкинули с балкона компьютер и балконную дверь

Люди гадают, что могло подтолкнуть пару на такой отчаянный шаг
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Балконная дверьБалконная дверьФото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Любовь – война. И хорошо, что битва барнаульцев не стоила никому головы. Сегодня, 24 февраля, в краевой столице заметили следующую картину: с балкона многоэтажки на улице Юрина «вылетело» полквартиры.

О необычном происшествии рассказали очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

- По адресу Юрина, 114 парень с девушкой выясняли отношения. С балкона летели монитор, системный блок, гладильная доска, балконная дверь, горшки. В пять часов соседи вызвали полицию, которая приехала только к восьми, - написал автор сообщения.

Как говорится, и смех, и грех. В комментариях барнаульцы отнеслись к ситуации с юмором. Но страшно представить, что, например, балконная дверь могла бы свалиться кому-нибудь на голову. Теперь всем жутко интересно, что же могло спровоцировать такую ссору.

- Он, наверно, слишком много играл в танки, - пишет Наталья Иванова.

- Раздел имущества произошёл без брачного договора, - считает Лариса Горгуль.

- Это любовь, - говорит Иван Ивко.

- Видимо, подарок в виде носок и пены для бритья не понравились, - предположила Евгения Панина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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