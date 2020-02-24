2020-02-24T09:36:52+03:00
Общество

Певица Глюкоза оценила клип барнаульских студентов на свою песню

По её словам, «это кайф»
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Скриншот публикации в InstagramСкриншот публикации в Instagram
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Известная певица Глюкоза оценила клип барнаульских студентов на её песню «Танцевач». Отзыв на работу шоу-группы «ЩепаДискорок» она опубликовала на своей странице в Instagram.

- Я смотрю все фото и видео, на которых меня отмечают, и рада, когда это каверы, пародии или просто танцы под мои песни! Так счастлива вдохновлять кого-то! Пройти мимо этого суперклипа просто не смогла! Ребята, вы огонь! Барнаульский вариач на #Танцевач - это кайф, - написала певица.

К слову, ранее Глюкоза писала, что хочет, чтобы люди сбросили «макси» и под песню «Танцевач» выходили на дискач». Ребята отметили, что так и старались сделать.

Ранее группа сняла скандальный ролик, который за пару дней посмотрели больше 30 тыс. человек. Видео вызвало неоднозначную реакцию: одним ролик понравился, но у большинство отнеслись к нему с негативом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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