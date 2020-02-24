2020-02-24T05:58:40+03:00
Общество

В Барнауле на городских клумбах высадят почти 90 тысяч цветов

Стоимость рассады - почти 3 млн рублей
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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ЦветыЦветыФото: пресс-службы администрации Барнаула
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Администрация Барнаула закупит около 90 тыс. цветов для городских клумб. Соответствующий заказ размещен на сайте госзакупок.

Как пишет «ТОЛК», всего комитет муниципального заказа города планирует закупить 88,8 тыс. цветов за 2,846 млн рублей. Город облагородят 19 видами рассады, часть из них имеет несколько разновидностей. Больше всего в городе появится красноцветных сальвий.

Сальвия (Salvia) - известное лекарственное растение и садовый цветок. Род насчитывает около 700 видов.

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Лариса Пикуль уже 27 лет занимается флористикой. Её магазин цветов один из первых открылся в Барнауле – тогда в городе было всего 4-5 цветочных салонов. В день флориста, который праздновался накануне, Лариса Владимировна рассказала «Комсомолке» о профессии, которую смело можно назвать искусством (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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