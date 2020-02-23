В Барнауле приведут в порядок городские часы

23 Февр. 2020 2020-02-23T11:21:49+03:00

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В Барнауле определились с фирмой, которая будет содержать и обслуживать городские часы на четырех объектах. Единственным участником стала компания «Русский сервис», следует из информации на сайте госзакупок.

В течение года до 30 декабря подрядчик должен будет содержать и обслуживать городские часы, которые расположены на пр. Ленина, 82 (на доме «Под шпилем»), пр. Строителей, 22 (на здании у вокзала), а также на ул. Союза Республик, 40 и на пересечении улиц Малахова и Георгия Исакова.

В перечне работ значится, в частности, очистка и покраска циферблатов, очистка от пыли электрооборудования и заливка трансмиссионным маслом, проверка радиоэлементов и контактных соединений на наличие дефектов, а также наладка точности хода.

Часам в доме «Под шпилем» в декабре 2019 года исполнилось 20 лет. Их создал инженер «Барнаулгорсвета» Владимир Денисов, дизайн разработал Сергей Крюков. В 2013 году они пережили реставрацию и установку подсветки.

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ИСТОЧНИК KP.RU