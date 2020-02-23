2020-02-23T07:50:26+03:00
Происшествия

В Бийске решили отложить ремонт фасада дома после обрушения до 25 февраля

На праздниках уберут кирпичи, которые еще могут выпасть
Анастасия Корягина
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Разрушение кирпичной кладки в доме в Бийске. Фото: Никита ЛукьяновРазрушение кирпичной кладки в доме в Бийске. Фото: Никита Лукьянов
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Сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО) оградили место падения кирпичей с фасада пятиэтажки в Бийске. Укреплять кладку управляющая компания начнет только 25 февраля.

Напомним, вечером 21 февраля житель Бийска Никита Лукьянов стал свидетелем того, как с мокрого фасада дома на ул. Васильева, 45 осыпался целый поток кирпичей. Мужчина успел снять это на телефон. К счастью, никого рядом не было, и никто не пострадал.

В пресс-службе администрации Бийска прокомментировали, что об обрушении доложили оператору по номеру 112. Сотрудники ПСО выехали на место и оградили место возможного падения кирпичей и кладки сигнальной лентой.

Здание обслуживает управляющая компания «Тёплый дом». Проводить работы по укреплению кладки здания сотрудники УК будут только 25 февраля. А 22 февраля демонтировали облицовочную кладку, которая может выпасть из стены. Для производства работ привлекли дежурную смену ПСО. В администрации города уточнили, что угрозы дальнейшего обрушения на данный момент не существует, угрозы ЧС тоже нет. А вот насколько тепло в квартире, стена которой частично разрушилась, не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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