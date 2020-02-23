В Алтайском крае потеплеет до +4

23 Февр. 2020 2020-02-23T06:17:43+03:00

Из-за ветра будет довольно зябко

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23 февраля в Алтайском крае будет тепло и ветрено. На дорогах усилится гололед, местами будет идти снег.

Температура в крае днем -2...-7, по югу до +4. Ветер северный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле днем преимущественно без осадков, температура -2...-4, ветер северный, 2-7 м/с.

В понедельник, 24 февраля, немного похолодает, а ветер стихнет.

МЧС предупреждает: из-за гололеда и особенно при осадках, ухудшающих видимость, водителям следует сбросить скорость движения до 10-20 км/ч от разрешенной на трассе, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками», не допускать опасного сближения с другими транспортными средствами.

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ИСТОЧНИК KP.RU