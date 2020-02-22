Новые контейнеры и бункеры для сбора мусора установили в Камне-на-Оби

22 Февр. 2020 2020-02-22T12:26:27+03:00

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В Камне-на-Оби установили 30 бункеров и 115 пластиковых контейнеров для сбора мусора. Директор по транспорту «Линетт» Сергей Самохвалов также рассказал «Каменским известиям», что они получили с главного предприятия бункеровоз.

Бункеры для сбора мусора объемом по семь кубических метров установили в Камне-на-Оби еще вчера, 21 февраля. Также в городе заменили 115 пластиковых контейнеров вместо старых, которые пришли в негодность.

- Что касается бункеров, один заменяет несколько контейнеров. Бункеры появились на 330 квартале, на улице Новой, в центре в местах групповых сборок, где не хватало контейнеров, и они были постоянно переполнены, - сообщает издание.

Также добавляют, что в Камне-на-Оби вчера работало два мусоровоза и УАЗ «Патриот» тентованный бортовой, собирающий мусор в мешках. Бункеровоз и еще один УАЗ – он находился в Крутихинском и Каменском районах. Вся техника новая и отлично работает.

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ИСТОЧНИК KP.RU