В Бийске у пятиэтажки обрушился фасад

22 Февр. 2020 2020-02-22T11:24:32+03:00

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Житель Бийска стал свидетелем того, как с мокрого фасада осыпался целый поток кирпичей. По счастливой случайности рядом никого не оказалось, и они не упали никому на голову. О произошедшем написал очевидец Никита Лукьянов в группе «Инцидент Бийск».

По словам Никиты, это случилось 21 февраля. Увиденное он успел снять на телефон.

- Граждане, будьте осторожны, проходя по тротуару мимо дома по адресу Васильева, 45. От дома в любой момент может прилететь кирпич. Вчера, проходя мимо этого дома, заметил мокрый фасад с пятого и второго этажа. Присмотрясь, увидел, что часть фасада отделилась от основной стены дома и вот вот рухнет.Только успел достать камеру, как произошло обрушение, части раствора и кирпичей упали под отмостку дома, и непосредственно на тротуар, где пару секунд назад проходили люди, - написал горожанин.

В комментариях бийчане также посетовали, что дом аварийный, но в нем все равно вынуждены жить люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU