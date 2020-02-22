2020-02-22T06:56:12+03:00
Общество

Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков выделил миллион на благотворительность

На эти деньги уже закупили спортинвентарь и новые беговые дорожки
Юлия ЕВГРАФОВА
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Сергей ШубенковСергей ШубенковФото: Олег УКЛАДОВ
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Часть денег, которые алтайский спортсмен Сергей Шубенков получил за второе место на Чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре, он потратил на поддержку спорта в крае. Легкоатлет закупил спортинвентарь и направил средства на ремонт в барнаульской школе олимпийского резерва № 2.

sergey.shubenkovsergey.shubenkov
Сергей Шубенков
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Так на соревнованиях Шубенков не только заработал серебряную медаль, но и получил денежный приз. Весомую часть от этой сумму, а именно миллион, он потратил на благотворительность. Спортсмен купил хоккейные клюшки, волейбольные и баскетбольные мячи и лыжные комплекты для школы села Прутского (Павловский район). Сергей является куратором этого учебного заведения, пишет «ГТРК-Алтай».

Еще 300 тысяч от выигрыша алтайский легкоатлет отдал на ремонт барнаульской школы олимпийского резерва № 2, выпускником которой он является. Сейчас Сергей продолжает тренироваться там. Благодаря его финансированию в школу завезли новые беговые дорожки, площадь которых 160 квадратных метров. Первыми их протестируют дети. Сегодня, 22 февраля, пройдет первенство по лёгкой атлетике среди учащихся спортшколы № 2.

Сергей Шубенков также добавил, что на благотворительность в общем был потрачен не весь миллион, поэтому сейчас он думает, что сделать следующим этапом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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