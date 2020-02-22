Виктор Томенко посетил Алтайский район и открыл зимнюю сельскую Олимпиаду

22 Февр. 2020 2020-02-22T05:49:59+03:00

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Глава региона Виктор Томенко 21 февраля посетил Алтайский район. В ходе рабочей поездки он побывал в Алтайском филиале компании «Биолит», в лыжно-биатлонном комплексе «АлтайSKIй», а также посетил Алтайский районный детско-юношеский центр и провел рабочую встречу с главной Алтайского района Сергеем Черепановым. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Алтайского края.

Томенко лично оценил работу компании «Биолит», на которой производят растительное сырье для лекарственной продукции - чайных напитков, бальзамов и косметических препаратов.

Также глава региона 21 февраля принял участие в открытии XXXV зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтайского края. Это одни из крупнейших по количеству участников краевые соревнования, которые в этом году проходят в районном центре Алтайское. За звание лучших борются около 800 спортсменов, они приехали из 48 районов региона.

- Сельский образ жизни, сельские территории для Алтайского края - это база, фундамент. Мы продолжим делать все для того, чтобы они развивались, чтобы жизнь в сельских территориях становилась лучше, - сказал на открытии Виктор Томенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU