Стало известно, кто станет новым куратором Алтайского края «по бедности»

21 Февр. 2020 2020-02-21T05:01:54+03:00

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Теперь бороться с бедностью в регионе будет Антон Котяков, министр труда и соцзащиты РФ. Об этом рассказал 20 февраля Виктор Томенко на итоговом совещании управления региона по труду и занятости населения. Он пояснил, что решение принял кабинет министров.

Ранее искоренить бедность в Алтайском крае должен был Максим Топилин, однако из-за отставки правительства РФ он сменил свой пост. В 2019 году Топилин несколько раз посещал Барнаул. Сначала министру нужно было ознакомиться с состоянием дел в регионе, потом – вручить автомобили для людей с ограниченными возможностями. После торжественного вручения Газелей с креслами-колясками 30 июля, экс-министр труда и соцзащиты подарил алтайской девочке Ipad.

Совместно с этим разрабатывалась программа развития. Изначально региону обещали вложить 150 млрд рублей в течение пяти лет, но в дальнейшем выяснилось, что для начала Алтайскому краю нужно грамотно освоить 10 млрд.

Теперь нашему отстающему региону будет помогать новый министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков. Ведь Алтайский край вошел в федеральный проект по борьбе с бедностью. Всего в России 10 таких отстающих регионов, которым требуется «рывок» в социально-экономическом развитии.

Справка КП:

Антону Котяков родился в Самаре, ему 39 лет. По образованию Котяков финансист. Он работал в финансовом ведомстве Самарской области. В 2012 году его назначили начальником управления в Федеральном казначействе. В 2014-2017 годах работал министром финансов Московской области, а затем возглавил объединённое министерство экономики и финансов области. C мая 2017 года был замминистра финансов России. В январе 2020 года стал министром труда и соцзащиты в новом составе правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU