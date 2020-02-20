2020-02-20T16:34:17+03:00
Общество

Больницы Бийска ждет укрупнение

При этом остается проблема кадрового порядка
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Больницы Бийска будут объединятьБольницы Бийска будут объединятьФото: газеты «Бийский рабочий»
Изменить размер текста:

Медицинские учреждения Бийска готовятся к реорганизации – их ждет укрупнение. Об этом 20 февраля во время заседания городской Думы объявил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Как пишет «Бийский рабочий», в сентябре прошлого года в наукограде состоялся круглый стол с участием Попова. Тогда помимо представителей системы были приглашены общественники. В частности поднималась такая проблема, как уровень смертности в Бийске. Он выше, чем в среднем по краю и по другим городам. Чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, по мнению министра, требуется серьезная работа и серьезные изменения. В свою очередь Попов предлагает:

- присоединить к больнице №2 еще двух больниц - №№ 3 и 4.

- на базе Центральной городской больницы, к которой присоединят оставшиеся учреждения, станет возможным создать больницу скорой помощи и консультативно-диагностический центр.

Помимо этого система детского здравоохранения объединят в одно юридическое лицо.

Другая проблема – кадры. Из-за того, что в государственных больницах и поликлиниках не хватает врачей, люди вынуждены идти в платные учреждения. Более или менее ситуация может измениться только к 2024 году, тогда состоится выпуск по целевому набору в медицинских вузах и тогда дипломированные специалисты должны будут вернуться в Бийск. Но только одним этим выпуском полностью не ликвидировать кадровый дефицит.

- Предложение министерства поддержали все политические фракции, представленные в Думе Бийска, - пишет источник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

142 жителя Алтайского края попали под наблюдение медиков с подозрениями на коронавирус

Инкубационный период коронавируса I типа составляет 14 дней. Именно на такой период попадают под медицинское наблюдение те, кто возвращается из рабочих или туристических поездок в Поднебесную (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больницы Бийска ждет укрупнение
Готовность электросетевого комплекса Алтайского края проверяют перед паводком
Три алтайских района могут стать округами
Барнаул встал в 9-балльных пробках
В Барнауле продают трехэтажный особняк с соснами на 70 млн рублей
Сайт ВТБ Лизинг вошел в число лучших в Рунете
Барнаульцы судятся с управляющей компанией из-за худой крыши
Ремонт вокзала и запуск «Ласточки» обсудили в правительстве Алтайского края
«Бийская крепость» официально стала сквером
Рубцовские депутаты нашли здание для тубдиспансера
В Бийске не удалось спасти косулю, которую разодрали собаки
Ракшины подали в суд на «Ашан»
Алтай-Кокс поддерживает юные таланты
Серийного вора металлических гаражей задержали в Барнауле
Безработная женщина сняла с чужой карты более 100 тысяч рублей
Банк ВТБ продолжает благотворительную программу «Мир без слез» в 2020 году