Больницы Бийска ждет укрупнение

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:34:17+03:00

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Медицинские учреждения Бийска готовятся к реорганизации – их ждет укрупнение. Об этом 20 февраля во время заседания городской Думы объявил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Как пишет «Бийский рабочий», в сентябре прошлого года в наукограде состоялся круглый стол с участием Попова. Тогда помимо представителей системы были приглашены общественники. В частности поднималась такая проблема, как уровень смертности в Бийске. Он выше, чем в среднем по краю и по другим городам. Чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, по мнению министра, требуется серьезная работа и серьезные изменения. В свою очередь Попов предлагает:

- присоединить к больнице №2 еще двух больниц - №№ 3 и 4.

- на базе Центральной городской больницы, к которой присоединят оставшиеся учреждения, станет возможным создать больницу скорой помощи и консультативно-диагностический центр.

Помимо этого система детского здравоохранения объединят в одно юридическое лицо.

Другая проблема – кадры. Из-за того, что в государственных больницах и поликлиниках не хватает врачей, люди вынуждены идти в платные учреждения. Более или менее ситуация может измениться только к 2024 году, тогда состоится выпуск по целевому набору в медицинских вузах и тогда дипломированные специалисты должны будут вернуться в Бийск. Но только одним этим выпуском полностью не ликвидировать кадровый дефицит.

- Предложение министерства поддержали все политические фракции, представленные в Думе Бийска, - пишет источник.

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ИСТОЧНИК KP.RU