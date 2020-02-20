2020-02-20T15:53:28+03:00
Общество

Готовность электросетевого комплекса Алтайского края проверяют перед паводком

Сформированы 43 аварийные бригады
Анна СЕМИНА
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Компания сформировала на время паводка 43 бригады численностью 212 человек и 84 единицы техники (фото: «Россети Сибирь»)Компания сформировала на время паводка 43 бригады численностью 212 человек и 84 единицы техники (фото: «Россети Сибирь»)
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Алтайский филиал «Россети Сибирь» готовит свои ресурсы к возможному прохождению паводка.

- Под контроль взяли 192 объекта сетевого хозяйства на территории 39 муниципальных образований, находящихся в зонах повышенного риска. Определен перечень линий электропередачи напряжением 110 кВ, по которым будет осуществляться выдача мощности электростанций в период паводка, - сообщают в правительстве региона.

Помимо этого уже сформирован состав сил и средств, которые в случае необходимости будут готовы приступить к ликвидации последствий стихии. Это 43 бригады численностью 212 человек и 84 единицы техники. В случае, если ситуация будет выходить из-под контроля, силы будут увеличены. В полной «боевой» готовности находится и спецтехника.

Компания утвердила план мероприятий по оперативному восстановлению работы оборудования и обеспечению энергоснабжения потребителей на период прохождения весеннего паводка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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