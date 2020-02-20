Готовность электросетевого комплекса Алтайского края проверяют перед паводком

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:53:28+03:00

Компания сформировала на время паводка 43 бригады численностью 212 человек и 84 единицы техники (фото: «Россети Сибирь»)

Изменить размер текста: A A

Алтайский филиал «Россети Сибирь» готовит свои ресурсы к возможному прохождению паводка.

- Под контроль взяли 192 объекта сетевого хозяйства на территории 39 муниципальных образований, находящихся в зонах повышенного риска. Определен перечень линий электропередачи напряжением 110 кВ, по которым будет осуществляться выдача мощности электростанций в период паводка, - сообщают в правительстве региона.

Помимо этого уже сформирован состав сил и средств, которые в случае необходимости будут готовы приступить к ликвидации последствий стихии. Это 43 бригады численностью 212 человек и 84 единицы техники. В случае, если ситуация будет выходить из-под контроля, силы будут увеличены. В полной «боевой» готовности находится и спецтехника.

Компания утвердила план мероприятий по оперативному восстановлению работы оборудования и обеспечению энергоснабжения потребителей на период прохождения весеннего паводка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Алтае может повториться паводок 2018 года

Синоптики предупреждают о том, что из-за большого количества снега на территории Алтайского края может повториться паводок 2018 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU