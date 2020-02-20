2020-02-20T15:11:50+03:00
Общество

Барнаул встал в 9-балльных пробках

Весь центр города замер в многокилометровых заторах
Анна СЕМИНА
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Пробки на вечер 20 февраляПробки на вечер 20 февраляФото: Яндекс. Карты
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Вечером в четверг, 20 февраля, жизнь в Барнауле вновь замедлилась. Автомобильные движение замерло и превратилось с 9-балльные пробки.

По данным сервиса Яндекс.Пробки в настоящее время движение в краевой столице затруднено по всем центральным артериям города: проспект Ленина замер от улицы Интернациональной до площади Октября в направлении к Потоку, а также в обратном направлении от Октября до улицы Молодежной. Проспект Красноармейский стоит частями: от улицы Пушкина до Чкалова и от Мерзликина до проспекта Строителей.

Проспект Комсомольский медленно едет от Пролетарской до Димитрова. Переулок Ядринцева и параллельная ему улица Челюскинцев практически не движется от Кирова до Строителей. Сильный затор собрался на четной стороне Молодежной улицы от Красноармейского до Челюскинцев.

Также сложная обстановка на четной стороне улицы Гоголя от Ленина до Красноармейского и на четной стороне Партизанской от Комсомольского до переулка Радищева.

По традиции замедляемся на проспекте Строителей перед Павловским трактом, на Малахова между Юрина и Антона Петрова, на Попова от Северного Власихинского до Трактовой.

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Это все планы на ближайшую перспективу. Всего же в 2020 году ОАО «РЖД» намерено вложить в развитие собственной инфраструктуры в регионе не менее 5,8 млрд рублей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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