«Бийская крепость» официально стала сквером

20 Февр. 2020 2020-02-20T13:00:13+03:00

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«Бийскую крепость» в наукограде внесли в реестр элементов улично-дорожной сети. Такое решение приняли местные депутаты. Теперь она официально стала сквером.

Эта знаковое место для бийчан, которое прилегает к мемориалу Славы. Там проводится много мероприятий, через это место проходят тысячи горожан. Также это своеобразные «ворота» на входе в историческую часть города. По мнению чиновников, памятный сквер с пушками и информационными стойками поможет наглядно представить, где находились храмы, бастионы, казармы, крепостные рвы и другое.

Архивные документы показывают, что Бийская крепость несколько раз перестраивалась, трансформировалась и меняла свое местоположение. Последний вариант крепости, который был в конце XVIII века, располагался в границах современной улицы Толстого, переулков Гилева и Турусова, а также реки Бии. А в районе нынешнего сквера находился один из крепостных бастионов с расположенными на нем пушками, сообщает «Бийский рабочий».

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ИСТОЧНИК KP.RU