2020-02-20T12:10:44+03:00
Здоровье

Рубцовские депутаты нашли здание для тубдиспансера

Правда, не факт, что учреждение получится там разместить
Анастасия Корягина
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Больница.Больница.Фото: Олег УКЛАДОВ
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20 февраля депутаты Рубцовского городского Совета приняли решение передать бывшее здания горздравотдела в безвозмездное пользование противотуберкулезному диспансеру с последующей передачей в краевую собственность. Об этом сообщила руководитель фракции «Единая Россия» в городском Совете депутатов Ирина Кох.

В 2019 году рубцовчане стали жаловаться на качество оказания фтизиатрической помощи в Рубцовске. В ноябре вышел приказ регионального Минздрава о прекращении оказания медуслуг на базе стационара Рубцовского тубдиспансера и временном его переводе в Лебяженскую туберкулезную больницу. Это пришлось сделать, выполняя предписание Роспотребнадзора, признавшего условия в стационаре не соответствующими требованиям.

Депутат АКЗС из Рубцовска Вероника Лапина заявила «Банкфаксу», что здание не пока не прошло необходимую экспертизу. «Нет гарантии, что здание по итогам экспертизы получит одобрение для переноса туда медучреждения. А по круглосуточному стационару вообще нет ответа. В городе более 200 человек с открытой формой туберкулеза», — посетовала Лапина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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