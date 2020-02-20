В Бийске не удалось спасти косулю, которую разодрали собаки

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:26:32+03:00

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В Бийске умер молодой самец косули, которого нашли на улице и сдали в ветклинику.

Изначально предполагалось, что в чапика (так называют молодых самцов косуль) стреляли охотники. Но специалисты выяснили, что его раны на шее - следы от зубов собак.

- По мнению спасителей, одна из собак была заражена бешенством, что в итоге помешало вылечить животное, - сообщает Бийский рабочий.

Самец после того, как его раны зашили и обработали, восстанавливался у егеря в селе Стан-Бехтемир. И даже уже мог есть и пить. Животное ласково называли Олежкой. После полного выздоровления его планировали выпустить на волю. Однако этого не случилось.

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Как правило, среди недели на охоту выходят безработные либо селяне. А вот в выходные в леса выезжают уже обеспеченные люди. Они и охотники-то так себе: стреляют плохо, больше ради забавы. Могут даже убить животное и прямо там же бросить (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU