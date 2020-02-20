2020-02-20T10:54:27+03:00
Общество

Ракшины подали в суд на «Ашан»

Детали претензий не называются
Анна СЕМИНА
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Сумма иска к "Ашану" 10 млн рублейСумма иска к "Ашану" 10 млн рублейФото: Олег УКЛАДОВ
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Компания «Барнаульский аппаратурно-механический завод», принадлежащая семье бизнесменов Ракшиных, подала иск к ООО «Ашан» на десять миллионов рублей. Это следует из картотеки краевого арбитража.

Именно истцу принадлежит торговый центр Galaxy, а непосредственно «Ашан» - якорный арендатор данной торгово-развлекательной площадки. В пресс-службе компании «Мария-ра» детали не поясняют. По их словам, происходит «обычный рабочий процесс между контрагентами».

Напомним, бизнесмен Евгений Ракшин купил БАМЗ в 2012 году. Завод располагался на проспекте Строителей. После того, как основное здание снесли, на его месте возвели торговый комплекс. Его можно назвать многострадальным, потому что буквально вскоре после открытия у него начались проблемы по технической части: под тяжестью снега проваливалась крыша, отпадали вывески магазинов, на эскалатор падала люстра... Сам «Ашан» закрывался как раз из-за протечки кровли. В последствии в гипермаркете пропало немало продуктов. Одно из последних происшествий – обрушение козырька под тяжестью снега.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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