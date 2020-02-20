Сотрудник аэропорта Барнаула, по чьей виде пассажиры упали с трапа, пошел под суд

20 Февр. 2020 2020-02-20T05:01:16+03:00

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В Барнауле состоялся суд над бывшим начальником службы спецтранспорта АО «Авиапредприятие Алтай», по вине которого год назад пассажиры упали с трапа в аэропорту краевой столицы.

ЧП произошло 12 февраля 2019 года около семи часов утра. Пассажиры поднимались по трапу к Аэробусу-320. В то время, когда они оказались на площадке перед входом непосредственно на борт, трап самопроизвольно сложился.

- В результате чего на перрон с высоты более трех метров упали пять пассажиров, одному из которых был причинен тяжкий вред здоровью, - сообщают в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств лицом, ответственным за техническое состояние транспортных средств». Суд признал сотрудника аэропорта, ответственного за спецтехнику виновным и при вынесении вердикта были учтены наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств, в том числе полное признание вины. Ему назначили шесть месяцев ограничения свободы и лишили права занимать руководящие должности, связанные с обеспечением надлежащего технического состояния транспортных средств сроком на два года.

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По данным СУ СК на транспорте, четверых человек госпитализировали в городскую больницу №1, у одной из пострадавших врачи подозревают перелом позвоночника, еще у одного мужчины сломана нога. Те, кто получил незначительные ушибы, после осмотра согласились лететь дальше (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU