Полиция возбудила уголовное дело по сообщениям о жестоком обращении с собаками в приюте

19 Февр. 2020 2020-02-23T08:09:37+03:00

Люди жалуются на работу приюта «Алиса» в Рубцовске

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В Рубцовске возбудили уголовное дело по сообщениям о жестоком обращении с животными в приюте «Алиса». Ранее местное телевидение опубликовало сюжет о голодающих и больных собаках в этом заведении. Его сотрудники считают все обвинения клеветой и провокацией со стороны конкурентов.

Один из сотрудников «Алисы» Сергей Скаков рассказал агентству «Банкфакс», что уголовное дело связано с двумя больными собаками, которых из приюта якобы похитили волонтеры. «Они пришли забрать одну собаку, и тайком забрали другую», — заявил работник.

Волонтеры рассказали полиции, что выкрали животных из-за жестокого отношения. Однако, по словам Сергея Скакова, собак подобрали уже в тяжелом состоянии.

В начале февраля в сюжете местного телеканала волонтеры уже жаловались на условия содержания собак в приюте «Алиса». Люди рассказали, что животных там плохо кормят и не лечат травмы. Тогда сотрудники приюта в соцсетях заявили, что это клевета и травля со стороны конкурентов из приюта «КотоПес».

Также в ноябре 2019 года в Рубцовске состоялся пикет в защиту бездомных животных, на котором прозвучала резкая критика в адрес приюта «Алиса» от руководителей «КотоПса».

Сейчас полицейские собирают доказательства по уголовному делу и проверяют условия содержания в приюте животных «Алиса».

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ИСТОЧНИК KP.RU