На Алтае за месяц долги по зарплате выросли втрое

19 Февр. 2020 2020-02-19T04:58:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае задолженность по зарплате выросла в три раза и составила 11,2 млн рублей. Такие данные приводит Росстат на начало февраля.

Как пишет «Политсибру», темпы роста долгов в нашем регионе оказались одними из самых высоких по России. В этот же список вошли Владимирская, Калининградская, Московская области. Но наихудшая ситуация сложилась в Кемеровской области, где долг по зарплате составил свыше 268 млн рублей.

А в Новосибирской области показатель снизился на 35%. Это лучшая цифра по Сибири, но ряд предприятий до сих пор не выплатил работникам приличные суммы.

«Безгрешной» по зарплатным долгам стала Республика Алтай: там перед рабочими долгов вообще нет. Кстати, как пишет издание, накануне власти отчитались о решении вопроса «обманутых дольщиков».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бюджетникам Алтайского края на 15% поднимут зарплату

Это необходимая и вынужденная мера, о которой не раз говорил губернатор Виктор Томенко (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU