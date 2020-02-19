2020-02-19T04:58:15+03:00
Экономика

На Алтае за месяц долги по зарплате выросли втрое

Организации края задолжали работникам несколько миллионов
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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ДеньгиДеньгиФото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае задолженность по зарплате выросла в три раза и составила 11,2 млн рублей. Такие данные приводит Росстат на начало февраля.

Как пишет «Политсибру», темпы роста долгов в нашем регионе оказались одними из самых высоких по России. В этот же список вошли Владимирская, Калининградская, Московская области. Но наихудшая ситуация сложилась в Кемеровской области, где долг по зарплате составил свыше 268 млн рублей.

А в Новосибирской области показатель снизился на 35%. Это лучшая цифра по Сибири, но ряд предприятий до сих пор не выплатил работникам приличные суммы.

«Безгрешной» по зарплатным долгам стала Республика Алтай: там перед рабочими долгов вообще нет. Кстати, как пишет издание, накануне власти отчитались о решении вопроса «обманутых дольщиков».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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