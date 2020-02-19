2020-02-19T04:42:02+03:00
Общество

В алтайском правительстве прокомментировали уход Сажаевой с поста главы «Алтайтурцентра»

По словам чиновника, Татьяна Сажаева добровольно покинула пост
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Татьяна СажаеваТатьяна СажаеваФото: пресс-службы правительства Алтайского края
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В начале февраля руководитель «Алтайтурцентра» Татьяна Сажаева покинула свой пост. На смену ей пришел Денис Ивлев, ранее занимавший должность замминистра туризма Республики Бурятия. В правительстве Алтайского края прокомментировали смену руководства.

Вопрос о причинах ухода Татьяны Сажаевой был адресован начальнику управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгению Дешевых во время форума на сайте правительства.

- Сажаева Т.И. ушла с поста руководителя «Алтайтурцентр», написав заявление по собственному желанию. Одной из основных задач развития туризма в Алтайском крае является формирование современной маркетинговой стратегии продвижения региона как туристского центра России. Популяризацией туристско-рекреационного потенциала Алтайского края и продвижением туристского продукта занимается краевое государственное бюджетное учреждение «Туристский центр Алтайского края». Соответствующий план работы «Алтайтурцентра» на 2020 год, направленный на достижение поставленных задач, сформирован и утвержден, - отметил Евгений Дешевых.

Кроме того, он отметил, что сейчас в крае внедряют новые инструменты для развития туристической отрасли, ведь туризм является неотъемлемой частью нацпроектов. Новому руководителю предстоит вести работу в этих направлениях.

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С 14 февраля директором Алтайтурцентра официально стал Денис Ивлев. Ранее он был заместителем туризма Бурятии и курировал комитет продвижения туристского продукта и поддержки субъектов туристской индустрии. С 2013 года Алтайтурцентр возглавляла Татьяна Сажаева (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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