В Алтайском крае продажи новостроек упали на 30%

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:55:58+03:00

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В Алтайском крае за 4 квартал 2019 года оформили 1 794 договора долевого участия. Этот показатель на 30% ниже, чем за тот же период 2018 года, сообщает «Алтайский портал недвижимости» ссылаясь на данные Росреестра.

А вот за весь прошлый год в регионе договоров долевого участия оформили 9 094. Это на 6% меньше общих показателей 2018 года. Специалисты уверяют, что такое падение покупательского спроса неизбежно. Причина – введение проектного финансирования. По новым правилам сейчас в Алтайском крае строят лишь 16 объектов.

Кстати, за второе полугодие 2019 года с использованием эскроу-счетов заключили 172 договора долевого участия, в январе уже этого года были подписаны еще 52.

По мнению экспертов, проектное финансирование способно повысить стоимость долевок. В отдельных случаях она может увеличиться на 15−20% и превысить стоимость вторичного жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU