В Алтайском крае продажи новостроек упали на 30%
В Алтайском крае за 4 квартал 2019 года оформили 1 794 договора долевого участия. Этот показатель на 30% ниже, чем за тот же период 2018 года, сообщает «Алтайский портал недвижимости» ссылаясь на данные Росреестра.
А вот за весь прошлый год в регионе договоров долевого участия оформили 9 094. Это на 6% меньше общих показателей 2018 года. Специалисты уверяют, что такое падение покупательского спроса неизбежно. Причина – введение проектного финансирования. По новым правилам сейчас в Алтайском крае строят лишь 16 объектов.
Кстати, за второе полугодие 2019 года с использованием эскроу-счетов заключили 172 договора долевого участия, в январе уже этого года были подписаны еще 52.
По мнению экспертов, проектное финансирование способно повысить стоимость долевок. В отдельных случаях она может увеличиться на 15−20% и превысить стоимость вторичного жилья.
ИСТОЧНИК KP.RU